Radamel Falcao'dan 2 maçta 3 gol
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Radamel Falcao'dan 2 maçta 3 gol

13.03.2021 21:04 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:43
Radamel Falcao'dan 2 maçta 3 gol

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, son 2 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, gol sayısını da 8'e çıkardı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, son 2 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, gol sayısını da 8'e çıkardı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao takımını sırtlamaya devam ediyor. Falcao, Kayserispor ile deplasmanda oynanan mücadelede takımının ilk golünü kaydetti. Mücadelenin 44. dakikasında sol kanattan Marcelo Saracchi'nin ortasında ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Kolombiyalı futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan Sivasspor karşılaşmasında da 2 gol kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, 2 haftada 3 kez gol sevinci yaşamış oldu. Falcao ayrıca gol sayısını da 8'e yükseltti. Yıldız futbolcu bu gollerin hepsini ligde attı. Başarılı golcünün 2 de asisti bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Radamel Falcao, 82. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Radamel Falcao'dan 2 maçta 3 gol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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