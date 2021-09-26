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G.Saray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı

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G.Saray'dan ayrılınca gol makinesine dönüştü! Falcao yine şov yaptı

Galatasaray'da oynadığı dönemde hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao, sezon başında Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Kolombiyalı yıldız, takımının Cadiz'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri sarstı. Böylece Falcao, Rayo Vallecano'yla çıktığı üçüncü maçta da gol atma başarısı gösterdi.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Rayo Vallecano, sahasında Cadiz'i 3-1 mağlup etti. Galatasaray'la sözleşmesini feshederek İspanyol ekibiyle anlaşan Radamel Falcao, bu maçı da boş geçmedi.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA 3. SIRADA

Rayo'daki ilk iki maçında yedeklerden oyuna giren 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Cadiz karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, 64. dakikada yerini Santiago Comesana'ya bıraktı. Ev sahibi takım karşılaşmanın 9. dakikasında Alvaro Garcia ile öne geçerken, Cadiz 23. dakikada Varazdat Haroyan ile skora eşitliği getirdi. Falcao'nun 44. dakikada attığı gol, ilk yarının skorunu belirledi. İspanyol liginde 3 golü bulunan Falcao, gol krallığı yarışında kendisiyle aynı gol sayısında olan beş futbolcu ile beraber 4. sırada bulunuyor.

Radamel Falcao, Cadiz ağlarını da boş geçmedi! Kolombiyalı yıldız, gol krallığına koşuyorİspanya La Liga Gol Krallığı

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