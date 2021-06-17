Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta oynamak için başka takımlardan gelen teklifleri reddediyor
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Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta oynamak için başka takımlardan gelen teklifleri reddediyor

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Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta başarının mimarlarından Ghezzal, siyah-beyazlı kulüp için Al Nassr'ın teklifini reddetti. Bonservisi Leicester City'de olan yıldız futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini menajeri, "Al Nassr'dan teklif aldık. Ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor" sözleriyle açıkladı.

Beşiktaş'ta gösterdiği 8 gol ve 17 asistlik performansla takımın şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'e teklif yağıyor. Beşiktaş'ın Leicester City'den bonserivsini almak için büyük çaba sarf ettiği yıldız futbolcu, kendisine gelen teklifleri siyah-beyaz kulüpte oynamak için reddediyor.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR"

Ghezzal'in geçen sezonki performansı nedeniyle, başta Fransız ekipleri olmak üzere, birçok kulübün Leicester City ile görüştüğü öğrenilirken, Beşiktaş Yönetimi önlem olarak ilk Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı. Leicester City ile bir senesi kalan Ghezzal için, Beşiktaş'ın İngiliz kulübüne kontrat uzatma önerisinde bulunabileceği ortaya çıktı. Öte yandan Ghezzal'ın menajeri Cezayirli yıldız için gelen teklifi açıkladı. Ghezzal'ın menajeri Suudi Arabistan basınına yaptığı açıklamada Al Nassr'dan teklif aldıklarını fakat Ghezzal'ın bunu kabul etmediğini söyledi. Yapılan açıklamada, "Al Nassr'dan teklif aldık. Ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu yüzden kendisine yapılan teklifi bile dinlemek istemedi" ifadeleri kullanıldı.

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta oynamak için başka takımlardan gelen teklifleri reddediyor
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Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta oynamak için başka takımlardan gelen teklifleri reddediyor - Haberler Spor
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