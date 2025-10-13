Rabia Soytürk kimdir? Torreiera Rabia Soytürk sevgili mi?

Güzel oyuncu, son dönemin dikkat çeken genç yetenekleri arasında yer alıyor. Televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Soytürk'ün, Lucas Torreira ile sevgili olup olmadığı ise merak konusu. İkilinin sosyal medyadaki paylaşımları ve magazin kulislerinde çıkan iddialar, "Torreira ile Rabia Soytürk aşk mı yaşıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

TORREİRA VE RABİA SOYTÜRK SEVGİLİ Mİ?

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin odak noktasında. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekandan birlikte çıkan Torreira ve oyuncu Rabia Soytürk'ün, yaklaşık bir aydır görüştükleri öğrenildi. Ancak ilişkileri hakkında henüz taraflardan açıklama gelmedi.

Magazin kulislerinde konuşulan bilgilere göre çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Torreira, bir dönem sık sık ayrılıp barıştığı oyuncu Devrim Özkan ile yollarını ayırmıştı. Rabia Soytürk ise bir süredir birlikte olduğu mimar Samet Vuruşan ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırmıştı.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nde tamamladı. Ancak sanat tutkusunun peşinden giderek oyunculuk alanında eğitim aldı. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk dersleri görerek profesyonel anlamda sahne sanatlarına adım attı.

İlk kez kamera karşısına, büyük ses getiren "Şahsiyet" dizisinde çıktı. Burada Cansu Dere, Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu ve Metin Akdülger gibi usta isimlerle aynı projede yer aldı. Kısa sürede dikkat çeken performansıyla adını geniş bir kitleye duyurdu.

RABİA SOYTÜRK'ÜN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

• Duy Beni – Ekim (TV Dizisi, 2022)

• Alparslan: Büyük Selçuklu – Karaca (TV Dizisi, 2021-2022)

• Benim Adım Melek – Defne (TV Dizisi, 2019-2021)

• Özgür Dünya – Aslı (Sinema Filmi, 2019)

• Şahsiyet – Süveyda (TV Dizisi, 2018)

• Gülperi – Selen (TV Dizisi, 2018-2019)

• Çukurdakiler – Gülcan (TV Dizisi, 2018)

Rabia Soytürk, genç yaşına rağmen rol aldığı yapımlardaki başarısıyla ekranların aranan isimlerinden biri haline gelmiştir. Oyunculuk kariyerini istikrarlı biçimde sürdüren Soytürk, hem yeteneği hem de doğal tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.