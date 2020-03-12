Quincy Promes, Altyapı Oyuncularıyla Vakit Geçirdi AFC Ajax'ın Hollandalı kanat oyuncusu Quincy Promes, antremandan önce Ajax geç takımındaki oyuncularla vakit geçirdi. Eğlenceli anlara sahne olan görüntüleri sizler için Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

AFC Ajax'ın Hollandalı kanat oyuncusu Quincy Promes, antremandan önce Ajax geç takımındaki oyuncularla vakit geçirdi. Eğlenceli anlara sahne olan görüntüleri sizler için Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout