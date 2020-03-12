Quincy Promes, Altyapı Oyuncularıyla Vakit Geçirdi
AFC Ajax'ın Hollandalı kanat oyuncusu Quincy Promes, antremandan önce Ajax geç takımındaki oyuncularla vakit geçirdi. Eğlenceli anlara sahne olan görüntüleri sizler için Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
12.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:00
AFC Ajax'ın Hollandalı kanat oyuncusu Quincy Promes, antremandan önce Ajax geç takımındaki oyuncularla vakit geçirdi. Eğlenceli anlara sahne olan görüntüleri sizler için Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout