Qualcomm, Snapdragon 6 Serisi'ne 5G Destekli Yeni Yonga Setini Ekliyor
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Qualcomm, Snapdragon 6 Serisi'ne 5G Destekli Yeni Yonga Setini Ekliyor

Qualcomm, giriş seviyesi modellerinde kullandığı Snapdragon 6 Serisi'ne yeni bir modelini daha ekleyecek. İşte Qualcomm'un 5G destekli yeni yonga seti.

Qualcomm, Snapdragon 6 Serisi'ne 5G Destekli Yeni Yonga Setini Ekliyor
22.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:48

Qualcomm, giriş seviyesi modellerinde kullandığı Snapdragon 6 Serisi'ne yeni bir modelini daha ekleyecek. İşte Qualcomm'un 5G destekli yeni yonga seti.

Yıllardır popüler bir firma olarak varlığını sürdüren Qualcomm, her cihaza uygun modelleri ile dikkat çekiyor. Özellikle üst segmente hitap eden modelleri ile bilinen şirket, alt segment modellerinde kullandığı 6 Serisi'ne yeni bir modeli daha ekleyecek. Kod adının sm6350 SoC olduğu bilinen bu yonga seti gerçekten dikkat çekici olacak.

Dikkat çekici dememizin asıl nedeni, bu Snapdragon 6 Serisi yonga setinin 5G destekli olması. Özellikle gelecekte önem kazanacak bu özellik, genelde alt segment modellerde bulunmuyor. Hatta şu anda bazı üst modellerde bile mevcut değil. Ancak bu yeni model 5G desteğine sahip olacak.

Adreno 615 GPU'ya Sahip Olacak

Öte yandan 2.25 GHz hızında iki büyük çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan altı adet güç tasarruflu çekirdeği üzerinde taşıyacak olan CPU, aynı zamanda Adreno 615 GPU'ya entegre olacak. Tabi özellikleri bu kadar oratada olsa da, yonga setinin genel performansı cihaz üzerinde belli olacak.

Qualcomm'un böyle bir girişim yapması epey yerinde olmuş. Özellikle alt segment cihazlarda 5G desteği olması gerçekten ihtiyaç diyebiliriz. 2020'nin ikinci çeyreğine piyasada olması beklenen model, bakalım hangi telefonlarda kullanılacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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