QNB Finansbank ve Enpara çöktü mü, neden açılmıyor?

"QNB Finansbank ve Enpara neden açılmıyor, sistem çöktü mü?" sorusu, 15 Nisan sabah saatlerinden itibaren hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Özellikle mobil bankacılık uygulaması ve internet şubesine erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, sistemin yanıt vermemesi nedeniyle çeşitli işlemlerini gerçekleştiremedi. Para transferi, fatura ödeme ve hesap kontrolü gibi temel bankacılık hizmetlerine ulaşılamaması, sosyal medya platformlarında da tepkilere neden oldu.Peki, QNB Finansbank ve Enpara çöktü mü, mobil ve internet bankacılığı ne zaman yeniden hizmet vermeye başlayacak? QNB Finansbank ve Enpara neden açılmıyor? İşte, kullanıcıların merakla beklediği detaylar…

QNB FİNANSBANK VE ENPARA ÇÖKTÜ MÜ?

QNB Finansbank ve Enpara'nın hem mobil bankacılık hem de internet şubelerine erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, özellikle EFT, havale ve fatura ödeme gibi işlemleri gerçekleştirememekten şikayet etti.

QNB Finansbank ve Enpara çöktü mü

Kullanıcılar, mobil uygulamalarda"Geçici bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyin" şeklinde hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtirken, söz konusu erişim problemi sosyal medyada da gündem oldu.

Yaşanan teknik aksaklıkla ilgili olarak QNB Finansbank destek ekipleri, sorunun farkında olduklarını ve çözüm için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Enpara'nın resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

"Sorun giderildi, rica etsek tekrar kontrol edebilir misiniz?"

Bu açıklamayla birlikte sistemlerdeki problemin büyük ölçüde çözüldüğü görülüyor. Ancak bazı kullanıcılar hala zaman zaman erişim sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

QNB Finansbank ve Enpara neden açılmıyor

QNB FİNANSBANK VE ENPARA NEDEN AÇILMIYOR?

QNB Finansbank ve Enpara sistemlerinde yaşanan geçici erişim sorunlarının, teknik altyapı güncellemeleri veya yoğun işlem trafiği nedeniyle meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

QNB Finansbank son 24 saat işlem kesintisi:

QNB Finansbank işlem kesintisi