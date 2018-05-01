Qnb Finansbank'tan 529 Milyon Lira Net Dönem Karı

QNB Finansbank'ın ilk çeyrek net dönem karı 529 milyon lira oldu.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, QNB Group'un Türkiye'deki iştiraki QNB Finansbank, 2018'in ilk çeyrek döneminde de kurumsal krediler, proje finansmanı ve KOBİ kredileri ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

Bankanın 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla toplam aktifleri yıl sonuna kıyasla yüzde 8 artarak 135 milyar 574 milyon liraya ulaştı. 2017 yıl sonuna kıyasla canlı krediler yüzde 6 oranında artarak 86 milyar 469 milyon liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 5 oranında artarak 68 milyar 343 milyon liraya yükselirken, bankanın net dönem karı 529 milyon lira oldu.

QNB Finansbank'ın toplam özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artarak 12 milyar 735 milyon liraya ulaşırken 31 Mart 2018 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,62 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2018 ilk çeyreğinde de güçlü finansal yapı ve kredi notlarıyla fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek geniş yatırımcı kitlelerine ulaştıklarını belirterek, "QNB Finansbank olarak 2018 yılının ilk üç ayında da sektörün üzerinde bir ivme ile büyümemizi sürdürdük. Gerek kurumsal bankacılık ve proje finansmanı alanında gerekse de KOBİ bankacılığı alanında Türk ekonomisini desteklemeye devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlarken yanlarında olmak adına yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Güzeloğlu, "Minik Eller Büyük Hayaller" platformu kapsamında da yüz binlerce çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.