Putin yüksek faiz politikasını bu sözlerle savundu: Aksi halde sonumuz Türkiye gibi olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel olarak düzenlediği yıl sonu basın toplantısında ekonomi ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin yüksek faizlerden dolayı reel sektörün mutsuz olduğunun farkında olduğunu, fakat yüksek faizler olmadan Rusya'nın sonunun Türkiye'ye benzeyebileceğini söyledi. Putin, Rusya Merkez Bankası'nın işlerine de karışmadığını ifade etti.

YÜZDE 8 ENFLASYON BEKLENİYOR

Enflasyon konusuna dikkat çeken Putin, ABD Merkez Bankası Fed'in de enflasyon karşısında eyleme geçmek zorunda kalacağını söyledi. Putin hükümet ve Merkez Bankası'nın pozitif yorumları hak ettiğini söyledi. Putin bu yıl ülkede enflasyonun yüzde 8 olarak gerçekleşeceği öngörüsünü açıklarken, 2021'de ülkenin büyümesinin yüzde 4,5 olacağını belirtti.

2021'DE FAİZİ 425 PUAN ARTIRDILAR

Rusya Merkez Bankası Aralık toplantısında politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 8,50 seviyesine çıkarmıştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 8,50 seviyesine çıkarılması yönündeydi. Bu faiz artışı, bankanın aralıksız yedinci faiz artırımı olmuştu. Rusya Merkez Bankası'nın bu yılki faiz artırımları 425 baz puana ulaştı.

Ülkede enflasyon yüzde 4 seviyesindeki hedefin iki katına çıkarken, enflasyon beklentileri rekor seviyelere yükselmişti. Aralık toplantısındaki karar metninde gelecek toplantılardan birinde yeniden faiz artırılabileceği mesajı verildi.

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