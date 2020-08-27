Putin: Rusya'nın eylülde ikinci bir koronavirüs aşısı olacak Rusya Devlet Başkanı Vadimir Putin, ilk onaylı aşıyı geliştirmiş olan ülkesinin, eylül ayında ikinci bir koronavirüs aşısına sahip olacağını söyledi.

Rusya lideri Vladamir Putin, devlet televizyonu Rossiya-24'te yayınlanan röportajında, ülkesinde geliştirilmekte olan ikinci Kovid-19 aşının gelecek ay hazır olacağını belirtti. "EYLÜL AYINDA YENİ BİR AŞIMIZ OLACAK" Putin, "Eylül ayında yeni bir aşımız olacak. Preparat eylülde hazırlanmış olacak, bun üstünde Novosibirsk'teki Vektor enstitüsü çalışıyor" açıklamasını yaptı.