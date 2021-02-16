PTT'nin akıllı cihazla kargo teslimi uygulaması yurt geneline yaygınlaştırılıyor

PTT, yerli ve milli imkanlarla üretilen PTT Kargomat 7/24 sayısını yurt genelinde 405'e çıkarmayı hedefleniyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ulaşan Erişen Türkiye" kitabından yaptığı derlemeye göre, Türk mühendis ve üreticilerinin iş birliğiyle üretilen PTT Kargomat 7/24, hükümetin "millileştirme ve yerlileştirme" politikası çerçevesinde hayata geçirildi.

Hayatı kolaylaştırmayı ve dünya standartlarında iş yapmayı amaçlayan PTT, söz konusu cihazları ilk olarak Ankara'da hizmete sundu. Cihazın daha sonra İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da kullanıma sunulmasıyla ülke genelindeki PTT Kargomat 7/24 sayısı 335'e ulaştı.

PTT Kargomat 7/24 sayısının İstanbul'da 138'den 178'e, Ankara'da 101'den 105'e, İzmir'de 31'den 35'e, Bursa'da 24'ten 30'a, Antalya'da 16'dan 17'ye çıkarılması planlanıyor. Eskişehir'de 10, Kocaeli'de 15 PTT Kargomat 7/24 ile vatandaşlara hizmet veriliyor.

Kurulum çalışmalarının tamamlanmasının ardından Konya'da da 15 PTT Kargomat 7/24 hizmete alınacak. Böylece yurt genelindeki kargomat sayısı 405'e çıkacak.

Alıcılar adres olarak kargomatı seçebiliyor

PTT Kargomat sayesinde vatandaşlar, kargo ücreti dışında ekstra para ödemeden 7 gün 24 saat hizmet alma imkanına kavuştu.

Söz konusu cihaz sayesinde mesai saatleri dışında kargo alma imkanı bulan vatandaşlar, toplu konutlar, meydanlar, üniversiteler, öğrenci yurtları, alışveriş merkezleri ve metro durakları gibi şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen en yakın PTT Kargomat 7/24'ten gönderilerine ulaşabiliyor.

Vatandaşların herhangi bir yerden kendilerine gelecek gönderinin teslim edileceği PTT Kargomat 7/24'ü beyan etmesi durumunda, gönderici tarafından alıcı adresi kargomat olarak seçilip koli postaya verilebiliyor.

Ayrıca alıcılara ulaşılamadığı durumlarda gönderi en yakın kargomat cihazına bırakılabiliyor. Bu durumda da alıcısına SMS gönderiliyor. Bu SMS ile gönderinin kargomattan alınacağı tek kullanımlık akıllı şifre, kargomat adresi ve barkod bilgisi iletiliyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen cihazın, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığını yürüten PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından yurt dışındaki diğer posta teşkilatlarına da ihraç edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal