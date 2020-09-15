PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu
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PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu

Afyonkarahisar'da PTT Şubesi'nde görevli bir şahıs, müşterilerin imzalarını taklit ederek kredi çekip gelen havale paralarını da hesaba geçirerek ortadan kayboldu. 60'a yakın kişiyi aynı yöntemle dolandıran memur, geride 3 milyon TL'lik bir zarar bıraktı.

15.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:17

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nde görevli bir şahıs, müşterilerin imzalarını taklit ederek kredi çekmek ve gelen havale paralarını zimmetine geçirme yöntemi ile yaklaşık 3 milyon TL ile ortadan kayboldu. 60'a yakın kişiyi aynı yöntemle dolandıran memur hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, PTT Şuhut Şubesinde yaklaşık 20 yıldır gişe memuru olarak görev yapan Cengiz K., (53) isimli şahıs, iddiaya göre, kurumda maaş alan emekli müşteriler başta olmak üzere, kurumda hesabı olanların üzerine kredi çekip hesapları boşaltmasının yanı sıra, geçtiğimiz 11 Eylül Cuma günü gelen havaleleri zimmetine geçirerek hafta sonu ortadan kayboldu.

PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu

MÜŞTERİLERİN HESAPLARINI KONTROL ETMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Şahsın müşterilerin kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu ve çıkan kredi tutarlarını sahte imza ve müşterinin haberi olmadan evraklara attırdığı imzalar ile çekerek zimmetine aktardı. Cengiz K., kurumda banka hesapları olan müşterilerin ise hesaplarını aynı şekilde sahte imzalar ile boşalttığı ve üzerine aldığı iddia edildi. Olay ise bazı müşterilerin hesaplarını kontrol etmeleri ile ortaya çıktı. Cuma günü mesai bitiminde hesaplarındaki paraları çekmek için kurumun bankamatiğine giden müşteriler hesaplarında para olmayınca kurumun müşteri hizmetlerini telefonla arayarak bilgi aldı ardından şikayetçi oldu.

YAKLAŞIK 60 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Bir müşterinin şikayetini değerlendiren kurum yetkilileri, hesapları kontrol ettiğinden ise büyük bir şokla karşılaştı. Cengiz K.'nin kredi çekme, hesapları boşaltma ve gelen havaleleri üstüne geçirme gibi yöntemlerle yaklaşık 3 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürüldü. Cengiz K.'nin aynı yöntemle yaklaşık 60 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Şikayetler üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Ev adresinden bulunamayan Cengiz K.'nin yakalanması için polis ekipleri ise çalışma başlattı.

"BENİM ÜSTÜME 15 BİN TL KREDİ ÇEKİLDİ''

Üzerine haberi olmadan 15 bin TL kredi çekildiğini ve olayın emniyetten, polisten gelen telefon ile öğrendiğini kaydeden kurumun emekli müşterisi Veli Erim, büyük bir şok yaşadığını belirterek, "Ben maaşı buradan (PTT'den) alıyorum. Şuraya imza at, buraya imza at diyordu atıyorduk. Bilmedik okumadık. Burada emniyet telefon etti, çağırdı bizi gittik ifade verdik. Ben ayrıca savcılığa şikayette bulunacağım PTT hakkında. Benim üstüme 15 bin TL kredi çekildi" dedi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.

PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (8)
ADALET: Mal oğlu mal. Nereye kaçacan eninde sonunda kucaktasın gerizekalı. O haramlar boğazında kalacak
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ALİ: neden yüzünü gizliyorsunuz. Utanmaz hırsız herifi herkes görsün.
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KRAL: Böyle denetimsiz bir kurumda herşeyi normal karşılamak lazım. Kurum böyle basit açıklar verirse birileri de bunu kullanır.
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