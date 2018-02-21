PTT Kadınlar Türkiye Kupası: Yakın Doğu Üniversitesi: 88 - Abdullah Gül Üniversitesi: 53

Mardin'in ev sahipliğinde düzenlenen PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın açılış mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, üstün oynadığı karşılaşmada Abdullah Gül Üniversitesi'ni 88-53'lük skorla mağlup etti. Karşılaşma öncesi sporcular birbirlerine zeytin fidanları verdi.

Mardin'in ev sahipliğinde düzenlenen PTT Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları başladı. Açılış mücadelesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile Abdullah Gül Üniversitesi arasında yapıldı. Karşılaşma öncesi iki takımın da sporcuları birbirlerine zeytin fidanları verdi. Artuklu Yeni Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Eldenbrink, Hollingsvorth ve McBride'ın sayılarıyla 6. dakikada durumu 14-0'a getirdi. İlk sayılarını serbest atış çizgisinden Marginean ile bulan rakibi karşısında tempoyu iyi kontrol eden Yakın Doğu Üniversitesi, ilk çeyreği de 21-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci periyotunda Miljkovic ve Ezgi ikilisiyle skor üreten Abdullah Gül Üniversitesi, 15. dakikada skoru 26-15 yaptı. Ancak karşılaşmanın ilk yarısını Yakın Doğu Üniversitesi 39-25 önde kapattı.

Üçüncü periyotun ilk dakikalarında McBride ve Cansu'nun basketleriyle skor üreten rakibi karşısında Abdullah Gül Üniversitesi oyunun temposunu düşürdü. Cansu Aslan ve Melis Gülcan ile sayılar bulan Kayseri ekibi, buna karşın rakibini durdurmakta zorlandı. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine skorla önde giren Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleden de 88-53 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Mücadelenin en değerli oyuncusu Yakın Doğu Üniversitesi'nden Cansu Köksal seçildi. Mücadeleyi 18 sayıyla tamamlayan Cansu Köksal'a ödülünü Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.

Öte yandan karşılaşmayı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ve çok sayıda seyirci izledi. Karşılaşma sırasında tribünlerde, "Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma" ve "Tek Afrin, Tek bayrak, tek devlet, tek millet" pankartları açıldı. Maçın devre arasında sahne alan Büyükşehir Belediyesi Manzura ekibinin gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Salon: Artuklu

Yakın Doğu Üniversitesi: Bahar Çağlar xx 12, Elin Eldenbrink xx 11, Kayla McBride xxx 17, Kuanitra Hollingsvorth xx 4, Courtney Vandersloot xx 8, Cansu Köksal xxx 18, Gökçe Doğan xx 2, Olcay Çakır Turgut xx 3, Jantel Lavender xx 13

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

Abdullah Gül Üniversitesi: Gizem Sezer x, Melis Gülcan xx 9, Gabriela Marginean xx 13, Maja Miljkovic xx 17, Ezgi Manlacı x 5, Dila Aşkın x, İlknur Yıldızhan x 3, Cansu Aslan x 6

Başantrenör: Ayhan Avcı

1. periyot: 21-6 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 39-25 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. periyot: 58-43 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) - MARDİN