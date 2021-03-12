PTT AŞ Genel Müdürü Gülten: "İstiklal Marşı anma pulumuz, şanlı mazimizi hatırlamamıza katkı sağlıyor"
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PTT AŞ Genel Müdürü Gülten: "İstiklal Marşı anma pulumuz, şanlı mazimizi hatırlamamıza katkı sağlıyor"

12.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:07
PTT AŞ Genel Müdürü Gülten:

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı onuruna basılan anma pulunun, diğer milli günler ve zaferler için basılan pullar gibi şanlı maziyi hatırlamaya ve milli şuuru tazelemeye büyük katkı sağladığını bildirdi.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı onuruna basılan anma pulunun, diğer milli günler ve zaferler için basılan pullar gibi şanlı maziyi hatırlamaya ve milli şuuru tazelemeye büyük katkı sağladığını bildirdi.???????

Gülten, PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı" konulu anma pulunun tanıtımında yaptığı konuşmada, ülkenin hükümranlık sembollerinden olan İstiklal Marşı'nın, hürriyet ve bağımsızlık destanı olarak milletin gönlünde ve şuurunda sarsılmaz yer edindiğini ve yazıldığı günden bu yana taşıdığı yüce anlamı koruduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın, yazıldığı dönemin zorlu günlerini ve ülkenin kurulduğu şartları çarpıcı bir şekilde anlattığı gibi hem o gün hem de gelecek için ümit ve zafer vadettiğini vurgulayan Gülten, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamının da özellikle genç nesillere örnek olacak fedakarlıklarla dolu olduğunu dile getirdi.

Ersoy'un yaşamı incelediğinde, İstiklal Marşı gibi ölümsüz bir eseri meydana getirmesinin tesadüf olmadığının görüleceğine dikkati çeken Gülten, şöyle konuştu:

"Bugün şirketimiz tarafından İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yılı onuruna basılan anma pulu, diğer milli günlerimiz ve zaferlerimiz için basılan pullar gibi şanlı mazimizi hatırlamamıza ve milli şuurumuzu tazelememize büyük katkı sağlıyor. Milli günlerimizi ve kahramanlarımızı pullarına taşıyarak tarihe tanıklık eden ve koleksiyon değeri olan sanatsal pullarımızı ortaya çıkaran kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Gülten, birlik ve beraberliğin sembolü ve milletin bağımsızlık destanı İstiklal Marşı'nın ruhuna uygun olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke için çalışmaya ve uğrunda büyük özverilerde bulunulan, büyük mücadeleler verilen Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hakan Gülten, tedavüle sunulan anma pulu ve ilk gün zarfının imzalanmasının ardından, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı" konulu serginin açılışını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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