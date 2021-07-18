PSV maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao sakatlığı sebebiyle antrenmana katılmadı

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PSV maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı forma altında bugüne kadar sakatlıkları sebebiyle 48 maçta forma giyemedi.

Galatasaray, PSV ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda yıldız golcü Radamel Falcao idmanda yer almadı.

GALATASARAY FORMASIYLA 48 MAÇ KAÇIRDI

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı. Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dâhilinde bireysel çalışmalarına devam etti. Falcao, Galatasaray'da bulunduğu dönemde sakatlıklardan çok çekerken toplam 48 maçı kaçırmıştı. Galatasaray Futbol Takımı, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.