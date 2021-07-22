PSV maçı için "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek
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PSV maçı için "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek

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PSV Eindhoven'a Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 5-1 kaybeden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın yediği bazı gollerde yaptığı hatalar sosyal medyada eleştirilmişti. Muslera yaptığı paylaşımda, "Benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği zor bir geceydi. Her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim" notunu düştü. Galatasaray'dan ise kaptana, "Futbol hatalar oyunudur, sana güveniyoruz kaptan" desteği geldi.

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında PSV Eindhoven'a 5-1 kaybeden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera açıklama yaptı. "Zor bir gündü" dedi.

PSV maçı için 'Benim için zor geceydi' paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek

"BÜYÜK AİLEYE TEŞEKKÜR EDERİM"

Tecrübeli file bekçisi yaptığı paylaşımda, "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz. Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

PSV maçı için 'Benim için zor geceydi' paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek

"YEPYENİ BİR GÜN"

Galatasaray'dan kaptan Muslera'nın fotoğrafı kullanılarak yapılan paylaşımda ise "Kaptan, futbol hatalar oyunudur. Bugün yepyeni bir gün. Önümüzde kazanılacak daha çok maçlar ve kupalar var. Sana, takım arkadaşlarına ve hocamıza güveniyoruz" sözleri yer aldı.

PSV maçı için 'Benim için zor geceydi' paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek
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Haber Yorumları (1)
ALİ ÖZTÜRK: Bunca yıl şampiyonlukta büyük emeklerin oldu. Olur arada böyle şeyler biz kafamıza takmıyoruz. Zaten bu kadroyla avrupa kupası alacak değiliz ya boşver başkan sen :)
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