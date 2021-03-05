Psikolog, yazar ve şair Tanaltay son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN'de önceki gün vefat eden psikolog yazar ve şair Suna Tanaltay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öykü, şiir, deneme ve kişisel gelişim alanında çok sayıda eseri olan psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay, 88 yaşında vefat etti. Bir süredir Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan Tanaltay'ın kalp yetmezliğine bağlı olarak vefat ettiği belirtildi. Radyo ve televizyonlarda yaptığı söyleşilerle tanınan Suna Tanaltay için Akbelen Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Tanaltay'ın ailesi, yakınları ile sevenleri kaldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Tanaltay pandemi kuralları çerçevesinde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

SUNA TANALTAY KİMDİR?

22 Nisan 1933 yılında Mersin'de dünyaya gelen Suna Tanaltay, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden 1957 yılında mezun oldu ve Çapa Tıp Fakültesi'nden psikiyatri sertifikası aldı. Kandilli Kız Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nde psikoloji, felsefe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Tanaltay, 1958 yılından 1979 yılına kadar Çapa Psikiyatri Kliniği'nde psikolog olarak da görev aldı. Psikiyatrist, yazar ve şair olarak tanınan eşi Dr. Erdoğan Tanaltay ile muayenehane açtı ve eşiyle Türkiye'yi dolaşıp 'Sevgi, Saygı, Hoşgörü' konulu söyleşiler yaptı. TÜBİTAK'ta 'Medyada ve İnsan İlişkilerinde Sevgi ve Saygı' dersleri verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN