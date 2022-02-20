PSG'yi yok ettiler! Kalelerinde hiç bu kadar gol görmemişlerdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PSG'yi yok ettiler! Kalelerinde hiç bu kadar gol görmemişlerdi

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:
PSG'yi yok ettiler! Kalelerinde hiç bu kadar gol görmemişlerdi

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yenen PSG, Fransa Ligi'ne tam tersi futbolla döndü. PSG, Nantes'a 3-1 kaybetti. PSG 13 ay sonra kalesinde ilk kez 3 gol gördü.

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında oynanan Nantes- Psg karşılaşması nefes kesti. Nantes, güçlü rakibi karşısında oynadığı iyi futbolu skor tabelasına da yansıttı.

PSG'yi yok ettiler! Kalelerinde hiç bu kadar gol görmemişlerdi

Nantes, 4'te Kolo, 16'da Quentin Merlin ve 45'te Ludovic Blas'ın penaltı golüyle devreyi 3-0 önde kapattı. İkinci yarı PSG oyunun hakimiyetini ele aldı ancak Nantes geçit vermedi.

PSG'yi yok ettiler! Kalelerinde hiç bu kadar gol görmemişlerdiGörüntü: beIN

PSG 47. dakikada Neymar'ın golüyle farkı 2'ye indirdi. Brezilyalı yıldız 59. dakikada bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

15 maçtır yenilmeyen PSG, ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. Messi'nin 800. kariyer maçı hüsranla sonuçladı. Fransız devi 13 ay sonra kalesinde ilk kez 3 gol gördü.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Lionel Messi, Fransa Ligi, PSG, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title