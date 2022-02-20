PSG'yi yok ettiler! Kalelerinde hiç bu kadar gol görmemişlerdi
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yenen PSG, Fransa Ligi'ne tam tersi futbolla döndü. PSG, Nantes'a 3-1 kaybetti. PSG 13 ay sonra kalesinde ilk kez 3 gol gördü.
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında oynanan Nantes- Psg karşılaşması nefes kesti. Nantes, güçlü rakibi karşısında oynadığı iyi futbolu skor tabelasına da yansıttı.
Nantes, 4'te Kolo, 16'da Quentin Merlin ve 45'te Ludovic Blas'ın penaltı golüyle devreyi 3-0 önde kapattı. İkinci yarı PSG oyunun hakimiyetini ele aldı ancak Nantes geçit vermedi.
PSG 47. dakikada Neymar'ın golüyle farkı 2'ye indirdi. Brezilyalı yıldız 59. dakikada bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
15 maçtır yenilmeyen PSG, ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. Messi'nin 800. kariyer maçı hüsranla sonuçladı. Fransız devi 13 ay sonra kalesinde ilk kez 3 gol gördü.