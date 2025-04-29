Paris Saint-Germain, kısaca PSG 1970 yılında Fransa'nın Paris şehrinde kurulan spor kulübüdür. Fransa'nın en üst ligi olan Ligue 1'de yer alır. Kendi sahası olarak kullandığı stadyum Prensler Parkı'dır. Peki, PSG Şampiyonlar Ligi kupası var mı?

PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR MI?

1970 yılında kurulan Paris takımı, ilk büyük başarısını 1982 yılında Fransa Kupasını kazanarak yakalamış, 1985-86 sezonda ise ilk Ligue 1 şampiyonluğunu yaşamıştır. 1974 yılından itibaren Ligue 1'de oynamaya başlayan PSG, 13 kez Ligue 1 şampiyonluğu, 15 kez Coupe de France şampiyonluğu, 9 kez Coupe de la Ligue, 13 kez Trophée des champions şampiyonluğu, 1 kez Ligue 2 şampiyonluğu, 1 kez UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu ve 1 kez UEFA Intertoto Kupası kazandı.PSG, Fransa'daki en başarılı üç kulüpten birisidir ve Avrupa'da üç büyük UEFA turnuvasından bir tanesini kazanma başarısı gösteren (Marsilya ile) iki Fransız kulübünden birisidir.

PSG'nin hiçŞampiyonlar Ligi kupası yoktur.