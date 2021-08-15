PSG, sahasında Strasbourg'u dört golle geçti
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PSG, sahasında Strasbourg'u dört golle geçti

PSG, sahasında Strasbourg'u dört golle geçti
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Strasbourg'u 4-2 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Strasbourg'u 4-2 yendi.

Ligin ikinci haftasında Strasbourg'u ağırlayan başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mauro Icardi, 25. dakikada Kylian Mbappe, 27. dakikada Julian Draxler ve 86. dakikada Pablo Sarabia attı.

Konuk takımın golleri ise 53. dakikada Kevin Gameiro ve 64. dakikada Ludovic Ajorque'den geldi. Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu arada PSG, yeni transferleri Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ve Lionel Messi'yi maç öncesinde düzenlediği törenle taraftarlarına tanıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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