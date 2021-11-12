PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar'ın oyun hesabı çalındı

Neymar Jr, dün Twitter'dan attığı Portekizce bir tweet ile Steam'den e-postalarına cevap vermelerini isteyen Neymar, Steam hesabını geri istediğini ve yardım etmelerini istedi.

Neymar da Silva Santos Junior, diğer adıyla Neymar Jr'ı dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Brezilyalı profesyonel futbolcu olarak tanınmasının yanı sıra sahada top koşturmuyorken, canlı yayın yaparak Call of Duty, CS:GO, PUBG gibi oyunları oynuyor.

"HESABIMI GERİ İSTİYORUM"

Neymar Jr, hesabına ulaşamaması üzerine Twitter'dan attığı Portekizce Tweet'te şu sözlere yer verdi:

Steam! E-postama cevap ver… Hesabımı geri istiyorum. Lütfen bana yardım et!

AYNI DURUMU DAHA ÖNCE DE YAŞADI

Neymar Steam hesabına girişinde ilk kez engel yaşamıyor. Şubat 2019 tarihinde, mağazadan hesabının kilidini açmasını istemek için resmi CS:GO hesabını kullandı. Neymar 2019'da hesabının bloklandığını Twitter'dan CS:GO Geliştirici ekibini etiketleyerek bildirmişti ve attığı tweette @csgo_dev Steam hesabımı serbest bırakmamı istiyor, bloke oldu! Ve kızgın emojisi koyarak tepkisini belirtti. Neymar'ın ise şu anlık Steam'den herhangi bir geri dönüş alıp almadığı bilinmiyor.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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