PSG'nin soyunma odasında kavga! Maç sonrası birbirlerine girdiler - Haberler

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PSG'nin soyunma odasında kavga! Maç sonrası birbirlerine girdiler

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremeyen yıldızlar topluluğu PSG'de kıyamet koptu. Santiago Bernabeu'daki mağlubiyetin ardından Neymar ve Donnarumma soyunma odasında birbirine girdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid- Psg eşleşmesinden galip çıkan taraf İspanyol devi oldu. Fransa'daki ilk maçı 1-0 kaybeden Real Madrid, Benzema'nın 3 golüyle Psg'yi kupanın dışına itti.

PSG'nin soyunma odasında kavga! Takımın yıldızları maç sonu birbirine girdi

BAŞKAN ÇILDIRDI

Psg Başkanı Nasser El Khalifi, maçın ardından hakem odasını basmaya kalkıştı. Görevlileri ölümle tehdit eden milyarder Khalifi zor sakinleştirildi. O sırada PSG soyunma odasında da kaos çıktı.

PSG'nin soyunma odasında kavga! Takımın yıldızları maç sonu birbirine girdi

NEYMAR'DAN SUÇLAMA

İspanyol Marca'daki habere göre Neymar, yenilen ilk gol yüzünden Donnarumma'yı suçladı. Donnarumma da Neymar'ın kaptırdığı toplar yüzünden hataların olduğunu söyledi. Ardından ikili birbirine girince soyunma odası karıştı. Futbolcular olayı güçlükle yatıştırdı.

PSG'nin soyunma odasında kavga! Takımın yıldızları maç sonu birbirine girdi

Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Neymar, PSG, Spor, Haberler

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