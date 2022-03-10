PSG'nin soyunma odasında kavga! Maç sonrası birbirlerine girdiler

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid- Psg eşleşmesinden galip çıkan taraf İspanyol devi oldu. Fransa'daki ilk maçı 1-0 kaybeden Real Madrid, Benzema'nın 3 golüyle Psg'yi kupanın dışına itti.

BAŞKAN ÇILDIRDI

Psg Başkanı Nasser El Khalifi, maçın ardından hakem odasını basmaya kalkıştı. Görevlileri ölümle tehdit eden milyarder Khalifi zor sakinleştirildi. O sırada PSG soyunma odasında da kaos çıktı.

NEYMAR'DAN SUÇLAMA

İspanyol Marca'daki habere göre Neymar, yenilen ilk gol yüzünden Donnarumma'yı suçladı. Donnarumma da Neymar'ın kaptırdığı toplar yüzünden hataların olduğunu söyledi. Ardından ikili birbirine girince soyunma odası karıştı. Futbolcular olayı güçlükle yatıştırdı.

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