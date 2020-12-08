PSG'nin golcü futbolcusu Mbappe'nin babası Real Madrid iddialarına isyan etti
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PSG'nin golcü futbolcusu Mbappe'nin babası Real Madrid iddialarına isyan etti

08.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:27
PSG'nin golcü futbolcusu Mbappe'nin babası Real Madrid iddialarına isyan etti

Adı uzun süredir Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin babası Wilfried Mbappe, oğlunun Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki haberlere "Harika bir kulüp için oynuyor. Etrafında hedeflerine yaklaşmasına yardımcı olarak harika takım arkadaşları da var" diyerek isyan etti.

Son haftalarda performansında ciddi düşüş gözlenen Kylian Mbappe'nin babası oğluyla ilgili kulübünden ayrılacağı iddialarına tepki gösterdi.

Baba Wilfried Mbappe yaptığı açıklamada oğlu Kylian hakkında ortaya atılan Real Madrid iddialarına ilişkin, "Gazeteciler bir iddia ortaya atıyor ve bunların hepsiyle ilgili cevap vermemizi istiyor. Hiç yorum yapmıyoruz çünkü zaten harika bir kulüp için oynuyor. Etrafında hedeflerine yaklaşmasına yardımcı olarak harika takım arkadaşları da var" sözlerini kullandı. Wilfried oğlunun performans düşüklüğünü kabul edecek, "Evet normalden biraz daha kötü oynadığı görülüyor ama nefagif bir durum yok, düzelecektir" sözlerini kullandı.

ADI REAL MADRİD'LE ANILIYOR

İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan ve her fırsatta Zinedine Zidane'a olan hayranlığını dile getiren Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi 2022'de bitiyor. Özellikle İspanyol basını, Mbappe'nin sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağını sıklıkla manşetlerine taşıyor.

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