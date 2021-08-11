PSG'nin "Ankara Messi" paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
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PSG'nin "Ankara Messi" paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor

PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

PSG'nin İspanya sosyal medya hesabı, "Ankara Messi" paylaşımıyla Türk kullanıcıların dikkatini çekti. İspanyol spikerlerin Messi topla dribling halindeyken kullandığı "Encara, encara" ifadesinin telaffuzu olan "Ankara" kelimesiyle paylaşım yapan Fransız devi, kısa süre içinde Türklerden binlerce etkileşim aldı.

PSG'nin Lionel Messi transferi tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Fransız devinin İspanya sosyal medya hesabı son yaptığı paylaşımla Türk kullanıcıların da dikkatini çekmeyi başardı.

PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor

TÜRKLERDEN BEĞENİ YAĞDI

İspanyol spikerlerin Messi topla dribling halindeyken kullandığı "Encera, encera" ifadesinin telaffuzu olan "Ankara" kelimesiyle paylaşım yapan Fransız devi, Türk kullanıcılardan binlerce etkileşim aldı. Türkler, "Ankara Messi" paylaşımına birbirinden ilginç yorumlar yaptı.

İşte "Ankara Messi" paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
PSG'nin 'Ankara Messi' paylaşımı olay oldu! Türk kullanıcılar yorum üstüne yorum yapıyor
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Ali Gülhan
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