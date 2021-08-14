PSG maçı ne zaman? Messi ilk maçı ne zaman oynayacak? PSG-Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa liginin başlamasıyla birlikte gözler Messi'nin oynayacağı ilk maça çevrildi. Futbolseverler Messi ilk maçına ne zaman, hangi gün çıkacak? Bugünkü PSG maçında Messi oynayacak mı? merak etti. Peki, PSG maçı ne zaman? Messi ilk maçı ne zaman oynayacak? PSG-Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG bıgün Strasbourg ile karşılaşacak. Maçta Messi de forma giyecek. Peki, PSG maçı ne zaman? Messi ilk maçı ne zaman oynayacak? PSG maçı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
MESSİ PSG'DE İLK MAÇI NE ZAMAN OYNAYACAK?
PSG bugün Strasbourg ile karşılaşacak. PSG'nin bu maçında Messi sahada olması bekleniyor. Henüz ilk 11 netleşmedi.
MESSİ HANGİ FORMA NUMARASI?
Messi'nin forma numarası 30 olacak.
PSG - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG-Strasbourg maçı 14 Ağustos Cumartesi saat 22:00 'da başlayacaktır.
PSG - STRASBOURG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.