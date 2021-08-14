PSG maçı ne zaman? Messi ilk maçı ne zaman oynayacak? PSG-Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa liginin başlamasıyla birlikte gözler Messi'nin oynayacağı ilk maça çevrildi. Futbolseverler Messi ilk maçına ne zaman, hangi gün çıkacak? Bugünkü PSG maçında Messi oynayacak mı? merak etti. Peki, PSG maçı ne zaman? Messi ilk maçı ne zaman oynayacak? PSG-Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?