PSG, liderliği Lille'e kaptırdı
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PSG, liderliği Lille'e kaptırdı

14.12.2020 01:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 01:29
PSG, liderliği Lille'e kaptırdı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'a 1-0 yenilerek liderliği kaptırdı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'a 1-0 yenilerek liderliği kaptırdı.

Ligue 1'in 14. haftasının son karşılaşmasında PSG, Olympique Lyon'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Olympique Lyon, Kadewere'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 90+6. dakikada Mendes ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlandı. Neymar 90+8. dakikada sedye ile oyundan çıkarıldı. Mendes ise kırmızı kart gördü.

Ev sahibi takım, bu skorla 28 puanda kalırken, liderlik koltuğunu Lille'e kaptırdı ve 3. sıraya yerleşti. Lyon ise puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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