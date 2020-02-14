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PSG, Kylian Mbappe'ye 50 milyon euro maaş önerecek

PSG, Mbappe'ye görülmemiş bir teklif yapacak. Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için yıllık 50 milyon euro net maaş önerecek.

14.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:11
PSG, Kylian Mbappe'ye 50 milyon euro maaş önerecek

Paris Saint-Germain, 'yi takımda tutabilmek için ve Lionel Messi benzeri bir maaş önerecek.

50 MİLYON EURO MAAŞ

AS'ta yer alan habere göre; 'in 1 numaralı transfer hedefi olan Kylian Mbappe'yi uzun yıllar boyunca karosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain, Messi ve Ronaldo gibi Mbappe'ye de yıllık 50 milyon euro net maaş önerecek. Haberin detayında, Paris Saint-Germain'in sahibi olan Katar sermayesinin, 2022 Dünya Kupası öncesi Mbappe'yi stratejik açıdan kaybetmeyi istemediği ifade edildi.

REAL MADRID 2021 YAZINDA GÖRÜŞECEK

Yıllık 15 milyon euro net maaş alan 21 yaşındaki Fransız süperstarın sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ise 2021 yazında Mbappe için PSG ile görüşmeye başlayacağı vurgulandı.

Paris Saint-Germain'in 2017 yazında Monaco'dan toplam 180 milyon euro bonservisle transfer ettiği Kylian Mbappe, bu sezon oynadığı 28 maçta 24 gol atıp 15 asist yaptı.


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: PSG, Kylian Mbappe'ye 50 milyon euro maaş önerecek
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