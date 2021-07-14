PSG, Donnarumma'yı kadrosuna kattı
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PSG, Donnarumma'yı kadrosuna kattı

PSG, Donnarumma'yı kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen ve sözleşmesi sona eren İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen ve sözleşmesi sona eren İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer sezonunda adından sıkça söz ettiren PSG, önemli bir ismi daha kadrosuna kattı. Daha önce Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi ve Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını duyuran Fransa ekibi, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı da transfer ettiğini açıkladı. İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'yi kazanma başarısı gösteren ve turnuvanın oyuncusu seçilen 22 yaşındaki kaleci, kendisini 30 Haziran 2026'ya kadar Fransız ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.Resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra Fransız ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Donnarumma, "Bu büyük kulüp Paris Saint-Germain'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Burada gelişimimi sürdürmeye kendimi hazır hissediyorum. Paris ile mümkün olduğunca çok kupa kazanmak ve taraftarları mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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