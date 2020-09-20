PSG, deplasmanda Nice'i 3-0 mağlup etti
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PSG, deplasmanda Nice'i 3-0 mağlup etti

Fransa Ligue 1'in ilk 2 haftasında galibiyet alamayan PSG, üst üste 2. galibiyetini Nice karşısında aldı. Rakibiyle deplasmanda karşılaşan Paris ekibi, sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

20.09.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:22

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında son şampiyon PSG, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Allianz Riviera Stadı'nda oynanan mücadeleyi PSG, 3-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller, 38. dakikada penaltıdan Mbappe, 45+1. dakikada Di Maria ve 66. dakikada Marquinhos'tan geldi. Nice, ligde 19 maç sonra evinde gol atamadı.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

İlk 2 hafta mağlubiyetler alan PSG, böylece üst üste 2 galibiyetle puanını 6 yaptı. Nice ise tam tersi bir performansla 2 galibiyetinin ardından 2 yenilgiyle 6 puanda kaldı.

Ligue 1'in 5. haftasında PSG deplasmanda Reims'e konuk olacakken, Nice ise Bordeaux deplasmanına çıkacak.

PSG, deplasmanda Nice'i 3-0 mağlup etti
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