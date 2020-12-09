PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı
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PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı

09.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:14

Paris Saint Germain Başkanı Nasır el-Halifi, 4. hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya özel forma hediye etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakasında 4. hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu.

Bu olayın yaşanmasından sonra dünyanın her yerinden Webo'ya destekler gelmişti. Bir destek de PSG Başkanı Nasır el-Halifi tarafından geldi.

PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı

BAŞKANDAN WEBO'YA ÖZEL FORMA

Başkan Nasır el-Halifi, dün 4. hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo'ya, özel forma hediye etti.

PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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