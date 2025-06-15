PSG Atletico Madrid maçı CANLI izleme linki var mı? PSG Atletico Madrid ne zaman hangi kanalda, nerede yayınlanacak?

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PSG ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Auckland City arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

PSG ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG Atletico Madrid maçı, 15 Haziran Pazar günü oynanacak.

PSG Atletico Madrid maçı, saat 22:00'de başladı.

PSG ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

PSG Atletico Madrid maçı

Maç devam ediyor...

PSG ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ve Atletico Madrid, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, Pasadena'da, Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak.