Haberler » Ekonomi » Prof. Dr. Martin Löffelholz, İTO'da konferans verecek - Ekonomi

Prof. Dr. Martin Löffelholz, İTO'da konferans verecek

Gazetecilik, savaş ve kriz iletişimi, siyasal iletişim ve örgütsel iletişim alanlarında çalışmalara imza atan Prof. Dr. Martin Löffelholz, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin konferanslar dizisi kapsamında İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) 22 Kasım'da sunum yapacak.

20.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:26
Prof. Dr. Martin Löffelholz, İTO'da konferans verecek

Gazetecilik, savaş ve kriz iletişimi, siyasal iletişim ve örgütsel iletişim alanlarında çalışmalara imza atan Prof. Dr. Martin Löffelholz, 'nin konferanslar dizisi kapsamında 'nda (İTO) 22 Kasım'da sunum yapacak.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et