Prof. Dr. Martin Löffelholz, İTO'da konferans verecek

20.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:26

Gazetecilik, savaş ve kriz iletişimi, siyasal iletişim ve örgütsel iletişim alanlarında çalışmalara imza atan Prof. Dr. Martin Löffelholz, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin konferanslar dizisi kapsamında İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) 22 Kasım'da sunum yapacak.