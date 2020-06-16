Prof. Dr. Hakkı Kazaz Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde
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Prof. Dr. Hakkı Kazaz Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosuna Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Hakkı Kazaz da katıldı.

Prof. Dr. Hakkı Kazaz Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde
16.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:13

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosuna Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Hakkı Kazaz da katıldı.

Prof. Dr. Hakkı Kazaz, 1969 yılında Gaziantep'te doğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. Kazaz, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitimini tamamladı. Akademik hayatını Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde devam ettiren Prof. Dr. Kazaz, 2006 yılında doçent, 2013 yılında profesörlük unvanını aldı. 2008 ile 2020 arasında Gaziantep'te ve İzmir'de çeşitli özel hastanelerde çalıştı. Yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde 55 basılı yayını mevcut olup, 300'ün üzerinde uluslararası atıf almıştır. 4 uluslararası, 3 ulusal SCI ve SCI-EXP dergilerde hakemlik yapan Prof. Dr. Kazaz, 41 kongrede düzenleme ve bilim kurulu üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Kazaz, küçük kesi ile kalp ameliyatları, bacakta kesi izi olmadan bypass operasyonları, çocuk kalp ameliyatları, kapak ve aort cerrahisi, özel yöntemlerle varis ameliyatları ile kalp damar cerrahisinde yüksek deneyim sahibidir.

Prof. Dr. Kazaz, Haziran 2020 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde hasta kabulüne başladı. Klinikte halen Dr. Öğr. Üyesi Feragat Uygur ve Dr. Öğr. Üyesi M. Murat Yardımcı görev yapmaktadır.

SANKO Kalp ve Damar Cerrahisi

1996 yılında faaliyete geçen hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği'nde ilk operasyon 18 Eylül 1997 tarihinde gerçekleştirildi. Kurulduğu günden itibaren bölgede sağlık alanında öncü hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği zamanla yapılan ameliyatların sayısı ve çeşitliliğinin artması ile Türkiye genelinde saygın yer edinmiş, bölgede referans hastane konumuna gelmiştir. Kalp ameliyatları laminer hava akımı olan hepa filtreli ameliyat salonlarında gerçekleştirilmektedir. Hastalar ameliyat sonrası tek kişilik odalarda kalmaktadır. Klinikte koroner bypass, kalp kapak operasyonları, doğumsal kalp hastalıklarının operasyonları, aort cerrahisinin yanı sıra küçük kesi ile kozmetik kalp ameliyatları, bypass ameliyatlarında bacakta kesi olmadan kapalı yöntemle iz bırakmadan ağrı çekmeden damar çıkartma yöntemleri, tamamen kapalı yöntemle damar ameliyatları, kozmetik varis operasyonları gibi yeni teknik ve teknolojilerle kalp cerrahisinin yenilikçi ve az sayıda merkezde uygulanan en özellikli operasyonları yapılmaktadır.

Klinikte yapılan ameliyatlar

Re-DO cerrahisi: Daha önceden kalp ameliyatı geçiren ancak yeni ortaya çıkan hastalıkları nedeniyle tekrar kalp ameliyatı gereken hastaların cerrahisi. Koroner arter bypass cerrahisi: Kalbi durdurmadan çalışan kalpte bypass. Küçük kesi ile bypass. Kalp kapak hastalıkları cerrahisi: Kapak değişim veya tamirinin yanı sıra küçük kesi ile kapak ameliyatları. Dikişsiz kapalı değişim ve kapalı yöntem ile kalp kapağı onarımı.Doğumsal kalp hastalıkları cerrahisi: Çocuk ve erişkin hastalarda doğuştan gelen kalp hastalıklarının cerrahisi. Aort damar cerrahisi: Aort damarının genişlemesi veya yırtılması durumunda gereken damar değişim ameliyatları. Kapalı yöntemle aort cerrahisi. Atar damar tıkanıklarının cerrahi tedavisi: Vücuttaki atar damar tıkanıklarının bypass veya stent ile tedavisi. Varis ameliyatları: Her boyuttaki varisli damarların, ağrısız, ameliyatsız yapıştırıcı veya lazer ile tedavisi Varis Tedavi Merkezinde yapılmaktadır. Kozmetik varis tedavisi, yaygın akciğer embolisi tedavisi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi/ Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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