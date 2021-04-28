Prens William ve eşi, evlerinde kullandıkları Denizli travertenleri için firmaya mektupla teşekkür etti
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Prens William ve eşi, evlerinde kullandıkları Denizli travertenleri için firmaya mektupla teşekkür etti

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, evlerinde yaptıkları yenilikte kullandıkları Denizli travertenleri için firmaya teşekkür mektubu gönderdi.

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, evlerinde yaptıkları yenilikte kullandıkları Denizli travertenleri için firmaya teşekkür mektubu gönderdi.

Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer fabrikasının genel müdürü Celil Kılınç, AA muhabirine, İngiltere'de 2000 yılından bu yana doğal taş tedarikine yönelik şirketleri bulunduğunu söyledi.

Denizli'deki fabrikanın da 2012'de faaliyete geçtiğini ve burada özel müşterilere yönelik üretim yaptıklarını aktaran Kılınç, bu özel müşteriler arasında Britanya kraliyet ailesinin üyelerinin de bulunduğunu ifade etti.

Anmer Hall'daki kendilerine tahsis edilen kır evinde yaşayan Prens William ile eşi Kate Middleton'un ikametlerinde yaptıkları tadilat için Denizli travertenini seçtiğini dile getiren Kılıç, "Çift evin içinde yaptıkları renovasyon projesi için Denizli'de çıkartılan, Türkiye'de üretilen, şirketimizin İngiltere'de dağıtımını yaptığı traverteni beğendi. Evin çeşitli yerlerinde ve özellikle banyo ve tuvalet gibi ıslak mekanlarda kullanıldı." dedi.

Böyle tarihi bir mekanın renovasyonunda Denizli'den çıkarılan taşlarının kullanılıyor olmasının kendilerine gurur verdiğini aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Dük ve Düşes'in çok büyük tevazu ve nezaket gösterip, bize teşekkür mektubu yollamaları, bizi ayrıca mutlu etti. Daha önce de bu tür tarihi mekanlara malzemeler sağlamıştık. Ancak teşekkür mektubu alacağımızı hiç düşünmemiştik. Mektup ismen bu iş ile ilgilenen İngiltere'deki genel müdürümüzün şahsında şirketimize yollandı. Prens William ve Prenses Kate'e bu hareketlerinden dolayı biz de çok müteşekkiriz."

Prens William ve eşi, evlerinde kullandıkları Denizli travertenleri için firmaya mektupla teşekkür etti
Prens William ve eşi, evlerinde kullandıkları Denizli travertenleri için firmaya mektupla teşekkür etti
Prens William ve eşi, evlerinde kullandıkları Denizli travertenleri için firmaya mektupla teşekkür etti
Prens William ve eşi, evlerinde kullandıkları Denizli travertenleri için firmaya mektupla teşekkür etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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