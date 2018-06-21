Suudi Arabistan Prensi Mohhammed Bin Salman, Roma Takımını Satın Alıyor
Suudi Arabistan veliaht prensi Mohhammed bin Salman, İtalya'nın Roma takımını satın almaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan'da son yıllarda yaşanan değişim rüzgarına futbol da ekleniyor. Ülkede son dönemde bir çok alanda yapılan reformlar futbola da yansımış, kadınlara statlara girme izni verilmişti.
YURT DIŞINA AÇILIYORLAR
Ancak ülkenin futbolla ilgili yenilikleri bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Suudi Arabistan devlet destekli bir projeyle futbolda atılım yapmaya hazırlanıyor. Ülkeyi, dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri haline getirmeye amaçlayan proje kapsamında yurt dışına açılmak da bulunuyor.
ROMA'YI SATIN ALACAKLAR
Suudi Arabistan veliaht prensi Mohhammed bin Salman'ın, İtalya'nın Roma Kulübü'nü satın almaya hazırlandığı bildirildi. İtalya'dan bir kulüp almayı bir süredir düşünen prensin öncelikle Milan' gündemine aldığı, ardından rotasını Roma'ya çevirdiği belirtildi. Buna göre eğer İtalyan ekibinin satılmasına karar verilirse alıcının bin Salman olacağı kaydedildi.
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bunalrın yatacak yeri yok ülkenin parasını elin adamına peşkes cekiyorlar.yazıkkkk ALLAH bunları ıslah etsin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Etrafındaki fakir Müslümanların kanı oluk oluk akarken ve el kadar bebekler açlıktan kırılırken sen gibi zürriyeti devşirme bir Arap Kralımdan da bu beklenirdi. Götür ver Katolik dünyanın başkenti Roma,ya paraları..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sen romayı satın al bizim müslüman kardeşlerimiz şehit olsun değilmi açlık zillet yazıklar olsun sana kuranı kerimin dediği gibi LAYIKTIR SANA O AZAP LAYIKCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adam kroyum ama para bende diyor ama öbür tarafta görücez seni selman efendi paran seni kurtaracakmı. Herkese parası kadar odun atılıyorsa yandın sen selman .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır