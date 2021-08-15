Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
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Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti

Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
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Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Tottenham üst üst 4. kez evinde Manchester City'i yenerken teknik direktör Pep Guardiola kariyerinde ilk kez bir takıma deplasmanda 4 kez üst üste yenildi.

Premier Lig'in açılış haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Tottenham, sahasında Manchester City'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham, sezona 3 puanla başlarken rakibine karşı ezici bir istatistiğe de imza attı.

TOTENHAM EVİNDE YENİLMİYOR

Tottenham'a galibiyeti getiren gol 55. dakikada Heung-min Son'dan geldi. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Manchester City rakibine deplasmanda üst üste 4. kez mağlup olurken teknik direktör Pep Guardiola da kariyerinde bir ilki yaşadı. İspanyol hoca ilk kez bir rakibine deplasmanda üst üste 4 kez mağlup oldu.

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