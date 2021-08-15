Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti

Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Tottenham üst üst 4. kez evinde Manchester City'i yenerken teknik direktör Pep Guardiola kariyerinde ilk kez bir takıma deplasmanda 4 kez üst üste yenildi.