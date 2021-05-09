Premier Lig'de West Bromwich Albion küme düştü
İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Arsenal'e 3-1 yenilen West Bromwich Albion'un sezonun bitimine 3 hafta kala İngiltere Championship'e (1. Lig) düşmesi kesinleşti.
İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Arsenal'e 3-1 yenilen West Bromwich Albion'un sezonun bitimine 3 hafta kala İngiltere Championship'e (1. Lig) düşmesi kesinleşti.
35. hafta karşılaşmasında 19. sırada yer alan West Bromwich Albion ile Arsenal, Emirates Stadı'nda karşılaştı.
Arsenal'e galibiyet getiren golleri, 29. dakikada Emile Smith Rowe, 35. dakikada Nicolas Pepe ve 90. dakikada Willian attı. Konuk takımın tek golü 67. dakikada Matheus Pereira'dan geldi.
West Bromwich Albion'da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla 26 puanda kalan West Bromwich Albion, Premier Lig'den düşen 2. takım olurken, Arsenal 52 puana ulaşarak 9. sıraya yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge