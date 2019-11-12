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Prefabrik Yapı A.Ş. 30. Kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hekim Holding'in lokomotif şirketlerinden biri olan Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30. kuruluş yıl dönümü; başta Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere tüm Hekim Holding şirketlerinin yönetici ve çalışanlarının bir araya geldiği gecede kutlandı.

12.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:33
Prefabrik Yapı A.Ş. 30. Kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hekim Holding'in lokomotif şirketlerinden biri olan Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30. kuruluş yıl dönümü; başta Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere tüm Hekim Holding şirketlerinin yönetici ve çalışanlarının bir araya geldiği gecede kutlandı.

Kaynak: Dunya.com

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