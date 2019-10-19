Pozantı'da muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

19.10.2019 22:40

Pozantı'da muhtarlar, Türk bayrağı önünde asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Belemedik Tabiat Parkı'ndaki restoranda 21 muhtar ve aileleriyle, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Programda konuşan Çay, Türk demokrasisinin mihenk taşı olan ve vatandaşlarla kurumlar arasında köprü görevi gören muhtarlara buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Siz muhtarlar olarak bizim elimiz, ayağımız ve gözümüz oluyorsunuz. Köylerinize kadar gelemiyor, belki de derdi yerinde göremiyoruz ama sizlerin vasıtasıyla elimizdeki kıt imkanlarla, gücümüzle, nispetimizle yapabileceklerimizi ortaya koymaya gayret ediyoruz. Önemli olan birliğimizi, beraberliğimizi ve saygınlığımızı korumamızdır. Yemeğimize nezaket gösterip geldiğiniz için ve bu aile ortamını bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyor, tekrar 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum." diye konuştu.

Programın sonunda Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay ve muhtarlar, Türk bayrağı önünde asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kaynak: AA