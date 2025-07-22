Açıklamalarının önemli bir kısmında Powell'a "ahmak", "aptal" ve "berbat" gibi sert ifadeler kullanan Trump, faizlerin düşürülmesini talep etti ve Fed Başkanı'nı görevden alma ya da istifaya zorlama imasında bulundu. Ancak bu açıklamaların, güçlü ekonomik verilerle ve gelişmelerle çakışması nedeniyle piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Peki, Powell İstifa edecek mi?

ELEŞTİRİ GRAFİĞİ: EN YOĞUN AY HAZİRAN

Trump'ın kamuoyuna yansıyan Powell eleştirileri derlendiğinde, ilk döneminde de gündeminde tuttuğu Fed Başkanı'na bu yıl ocakta 1, nisanda 7, mayısta 3, haziranda 8 ve temmuzun başından bu yana 4 kez çıkıştığı görülüyor. Haziran ayı, Powell'a yönelik eleştirilerin en yoğun olduğu dönem olurken, Trump bu süreçte ayda ortalama 4 açıklamayla Powell'ı gündeme taşıdı. Sıklıkla hakaret içeren açıklamalarıyla dikkat çeken Trump, aynı zamanda faiz indirimi yönünde baskı kurdu ve görevden alma seçeneğini açıkça ima etti.

ELEŞTİRİ KANALLARI: SOSYAL MEDYA VE AÇIKLAMALAR

Trump'ın açıklamaları incelendiğinde, bunların 11'inin sosyal medya aracılığıyla, 12'sinin ise sözlü ifadelerle yapıldığı görülüyor. Sözlü beyanlar; röportajlar, basın toplantıları ve çeşitli organizasyonlardaki konuşmaları kapsıyor. Eleştiriler, gündemdeki gelişmelere paralel şekillendiği ve aynı dönemlerde güçlü veri akışlarıyla çakıştığı için piyasa tepkileri zayıf kaldı. Trump'ın ilk eleştirisi, göreve başladıktan sadece 9 gün sonra, 29 Ocak'ta Truth Social hesabı üzerinden geldi. Bu paylaşımında Powell ve Fed'in enflasyonla mücadelede başarısız olduğunu savundu.

"FAİZLERİ DÜŞÜR JEROME, SİYASETİ BIRAK!"

Nisan ayında Trump, faiz indiriminin tam zamanı olduğunu savunduğu bir paylaşımda Powell'a "Faiz oranlarını düşür, Jerome, ve siyaseti bırak" çağrısında bulundu. Powell'ın sürekli geç kaldığını belirten Trump, bir başka mesajında "Powell'ın işine bir an önce son verilmeli" dedi. Basına yaptığı açıklamalarda ise "İşini yaptığını düşünmüyorum. Hep geç kalıyor, yavaş biri ve ben ondan memnun değilim" şeklinde konuştu. Eğer isteseydi, Powell'ı görevden alabileceğini belirten Trump, Fed üyeleri için de "akıllı insanlar değil" yorumunu yaptı.

"BAY GEÇ KALAN EZİK, FAİZİ DÜŞÜR!"

Trump, Powell'ı sosyal medyada tekrar hedef alarak, düşük enflasyona rağmen faiz indirimi yapılmadığını vurguladı ve "Bay çok geç kalan, büyük bir ezik. Faizi şimdi düşürmezse, ekonomi yavaşlayabilir" ifadesini kullandı. Ancak sonrasında Powell'ı görevden almayı düşünmediğini belirtti. Başka bir açıklamasında ise faizlerin hâlâ yüksek olduğunu ve Powell'ın yanlış kararlar aldığını dile getirdi. Mayıs ayındaki bir röportajda, "Powell bir noktada faizi indirecek, bana olan sevgisizliği nedeniyle bunu geciktiriyor" dedi.

"APTAL, AMA ONU SEVİYORUM(!)"

Sosyal medyada yaptığı başka bir paylaşımda Trump, "'Çok geç' Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Yaptığı basın toplantısında ise Powell ile konuşmanın "bir duvarla konuşmak gibi" olduğunu söyledi. İngiltere ve Çin'in faiz indirimlerini örnek vererek, "Herkes indiriyor, çok geç Powell" yorumunu yaptı. Haziran ayında ise yoğun eleştirilerine devam ederek, ADP verilerine dayanarak faiz indirimi çağrısı yaptı.

"AHMAK VE FELAKET"

Powell'ı "bir felaket" olarak nitelendiren Trump, faiz indirimi konusunda Powell'ı ikna edemediklerini belirtti ve "Yalan haberler, 'Onu kovarsan kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama kovmayacağım" dedi. Powell için "ahmak" ifadesini kullandı, enflasyon artarsa faizi artırmasına karşı çıkmayacağını ancak şu anda düşüşte olduklarını ve borçlandıklarını belirtti. Beyaz Saray'daki bir etkinlikte, "Fed'de muhtemelen aptal biri var" diyerek, Powell'ı siyasi davranmakla ve ülkeye zarar vermekle suçladı.

"FED'İ BEN YÖNETSEM DAHA İYİ OLURDU"

Trump, Fed Başkanı'nı "Amerika'nın utancı" olarak nitelendirdi ve sosyal medya paylaşımında, "Gerçekten hükümetteki en aptal ve en yıkıcı kişilerden biri" dedi. Powell'ın yerine yeni bir atama yapmanın yakın olduğunu ima ederek, Fed Yönetim Kurulu'nun neden onu devre dışı bırakmadığını sorguladı. Powell'ın Kongre konuşmasına atıfta bulunarak, "Umarım Kongre bu çok aptal ve inatçı kişinin üzerine gider" dedi. "Çok geç" lakabını tekrarlayan Trump, Powell'ın yetersizliğinin ABD'ye uzun yıllar zarar vereceğini savundu.

ZEKÂ SEVİYESİ VE KEÇİ BENZETMESİ

Trump, NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Powell'ı "ortalama zekâlı biri" olarak tanımladı ve bu zekâ düzeyinin yaptığı işe uygun olmadığını dile getirdi. Basına yaptığı başka bir açıklamada "İstifa etmesini çok isterim çünkü yaptığı iş berbattı" dedi. Powell'ı "inatçı ve aptal bir keçiye" benzeterek büyük bir hata içinde olduğunu savundu.

"İSTİFA EDERSE HARİKA OLUR"

Temmuz ayında da Powell'a yönelik eleştirilerine devam eden Trump, gazetecilere Powell'ın "ahmak" olduğunu söyledi ve yerine koyabileceği 2-3 aday olduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden Powell'ın hemen istifa etmesi gerektiğini savundu. Başka bir paylaşımında yine faiz indirimi çağrısı yaptı. Basın toplantısında, "Jerome Powell istifa ederse bu harika olur. Etmeli ama edecek mi bilmiyorum" dedi. Trump, Powell'ın ABD için kötü bir figür olduğunu vurgulayarak, "En düşük faiz oranları bizde olmalıydı" dedi.

FED TADİLATI VE HAZİNE BAKANI'NIN DEĞERLENDİRMESİ

Trump, Powell'ı görevden almayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Endişeliyiz ama şu anda bir plan yok" dedi. "Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorum" diyen Trump, Powell'ın dolandırıcılık dışında görevden alınmasının pek olası olmadığını belirtti. Fed binasının 2,5 milyar dolarlık renovasyonuna da tepki gösterdi. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Powell'ın istifası için bir gerekçe olmadığını söyledi. Bessent, görev süresi dolana kadar Powell'ın kalmasında sakınca olmadığını ifade etti.

POWELL'IN MİRASINA İLİŞKİN YORUMLAR

Bessent, Fed'in tarife artışlarının enflasyona etkisi nedeniyle faizleri sabit tutmasının Trump'ın eleştirilerine neden olduğunu, ancak bu konuda istifa gerekçesi bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, Fed'in parasal olmayan faaliyetlerinin denetlenmesi gerektiğini savundu. Powell'ın Fed binasının yenilenmesine dair bütçe eleştirilerine karşılık olarak Kongre'ye gönderdiği mektupta "Kamu kaynaklarını dikkatli yönetiyoruz" dediği belirtildi.