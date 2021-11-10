Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi DHA'ya konuştu

-Bahar Çağlar Ökten: Çok önemli iki maç ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

"Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz

- Tuğçe Canıtez : İki maç da bizim için güzel olacak

-Merve Aydın: Takımın iyi bir enerjisi var

-Sevgi Uzun: İki maça da hazır olup galip geleceğimize inanıyorum

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Slovenya ve Polonya ile karşılaşacak A Kadın Milli Takımı'nın kaptanı Bahar Çağlar Ökten, tecrübeli ismi Tuğçe Canıtez, oyuncu kurucu Merve Aydın ve şutör gard Sevgi Uzun, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki basketbolcu Sevgi Uzun da, iki kritik maça da en iyi şekilde hazırlanacaklarını söylerken, "Slovenya ile zor maça çıkacağız. İyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Hiçbir maç kolay değil. Yoğun bir tempo içindeyiz. En iyi şekilde maçlara hazırlanarak galibiyetle döneceğimize inanıyorum. Sonrasında İzmit'te Polonya ile oynayacağız. 2'de 2 yaparak güzel bir süreç geçirmek istiyoruz. Taraftarımız bizi çok iyi destekliyor ve onlara ihtiyacımız var. İzmit'te iyi bir atmosferle keyifli bir maç oynayacağımız düşünüyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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