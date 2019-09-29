Posof'un içi dışı kırmızı elması tescillendi

29.09.2019 09:47

Yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan ve Ardahan'ın Posof ilçesinde endemik bir tür olarak yetiştirilen 'İçi dışı kırmızı elma', Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.



Türkiye'de sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen ve son yıllarda giderek üretim sahası azalan, içi de dışı gibi kırmızı olan elmanın coğrafi işaret tescili alması için Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2017 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunuldu. İnceleme süresinin tamamlanmasının ardından içi ve dışı kırmızı olan elma, coğrafi işaret alarak tescillendi.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Posof'a bağlı 9 köyde yetiştirilen içi dışı kırmızı elmanın endemik tür olduğunu belirterek, 2017 yılının Kasım ayında Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunduklarını belirtti.



Yaklaşık 2,5 yıllık bir sürecin ardında 'Posof Badele Elması' adı altında coğrafi işaretin alındığını söyleyen Demirci şunları kaydetti:



"2017 yılında başlattığımız tescil süreci, 2019 yılının Nisan ayı itibariyle sonuçlandı. Ürün Ardahan'ın Posof ilçesinin merkezi ve 9 köyünde yetiştirilmekte. Ürün vitamin, antosiyanin, antioksidan yönünden çok zengin ve yörede halk tarafından şeker ilacı olarak kullanılmakta. Coğrafi işaret belgesi alındıktan sonra bu yıl itibari ile denetim sürecini de başlattık. 9 köyde hasat yapılmış ve köylüler kendi olanakları ile satış yapabiliyorlar. Bu elmanın en önemli özelliği ve diğer elmalardan farkı 'İçi de dışı da kırmızı' olması ve diğer elmalarda kabuğunda olan antioksidan bunun içinde olması elmanın önemini arttırmakta."



İçi dışı kırmızı elmanın bir şifa kaynağı olduğunu söyleyen Demirci, "Diş eti hastalıklarına, bağırsak hastalıklarına, şeker hastalığına iyi geldiği araştırmalar ve tespitler sonucunda belirlenmiştir. Bu ürün sayesinde amacımız Posof ilçemizde göçü durdurmak, gençleri üretime yönelterek genç nüfusun ilçeye geri dönüşünü sağlamak gibi bir hayalimiz var. Umarım bu da gerçekleşecek. Eskiden elmalar sahipsizlikten dökülüp yerde çürüyordu veya hayvanlara yem olarak yediriliyordu. Şu an ise para değeri yüksek olduğu için köylü elmasına sahip çıkıyor. Bundan sonraki süreç bu ürünün hem dikimini arttırmak hem de pazarlamasını sağlamak. Ticaret odası bununla ilgili çalışma başlattı ve ticari ürün olarak marka logosunu da aldık. Bundan sonra Posof Badele elması logolu coğrafi işaretli ürünümüzü piyasaya süreceğiz" diye konuştu.



Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ise, 'İçi dışı kırmızı elma' ile ilgili yaklaşık olarak 2,5 yıl önce başlatılan çalışmaların sonuç verdiğini ve coğrafi işaret alarak tescillendiğini söyledi. Ulgar, "Ardahan Ticaret Odası bu süreçte bizimle çalıştı. Yöremizde bu işe emek veren birçok insanımız var. Bu işin ev sahibi olarak yaklaşık 100 dönümlük bir alanda 40 dönümlük bir bahçe DAP idaresi tarafından katkı alarak böyle bir bahçenin oluşmasına vesile olduk. Kaymakamlık tarafından ilçe tarım aracılığıyla köylerimizde birçok tarla bahçesi sahibiyle bir faaliyet yürütüyor. Üreticilerimiz elmalarının ne kadar değerli olduğunun farkına vardılar. Ulusal basında Posof denildiği zaman akla 'içi dışı kırmızı elma' geliyor. Bu ürünün üretiminin arttırılması için üretici sayısını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.



Emekli öğretmen olan üretici Adnan Bozyiğit ise, "Posof ilçemizde bulunan 'İçi dışı kırmızı elma' yaklaşık olarak 150-200 yıllık bir geçmişe sahip. İçi dışı kırmızı elmanın yetiştiği ağacın içi de kırmızı, meyvesi de kırmızı ve çekirdekleri de kırmızı. Biz yaptığımız çalışmalar sonucunda bu ağacın çekirdeklerinden yeniden fidan üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA