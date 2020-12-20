Porto - CD Nacional Portekiz Süper Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Porto - CD Nacional maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Portekiz Süper Ligi'nde bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Porto - CD Nacional maçıdır. Peki Porto - CD Nacional maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

PORTO - CD NACİONAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Porto - CD Nacional maçı 20 Aralık Pazar günü bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

PORTO - CD NACİONAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Porto - CD Nacional maçını S Sport 2, Bilyoner TV, S Sport Plus kanallarından izleyebilirsiniz.

PORTO - CD NACİONAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Porto'nun ev sahipliğinde oynanacak.