Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu
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Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu

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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırdı. Bir dönem dünyanın en iyi teknik adamı olarak gösterilen Mourinho, Inter kariyerinin ardından Chelsea ve Manchester United'da beklenilen başarıları gösterememiş, Guardiola ve Klopp'un gerisinde kalmıştı. Mourinho'nun başında olduğu Tottenham, Premier Lig'de ilk 4 dışında kaldı, Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb'e elendi.

Avrupa futbolunda iki gündür kaos bitmiyor. Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının ardından Mourinho'nun da Tottenham'dan gönderildiği haberi gündemi salladı. İngiltere Premier Lig'de ilk 4 dışında kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e elenerek erken bir veda yapan Tottenham, Portekizli teknik adam ile yolları ayırdı. Tottenham'daki birçok futbolcu, Mourinho ile çalışmaktan memnun değildi.

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Jose Mourinho, çalıştığı son üç kulüpte de başladığı sezonu tamamlayamadan ayrıldı. 2015'te Chelsea, 2018'de Manchester United ve bu yıl Tottenham'da sezon bitmeden Mourinho gönderildi. Portekizli hoca, modern futbola ayak uyduramadığı ve oyuncularla iletişimde geriye gittiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu
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