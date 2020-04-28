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Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, sarı lacivertlilerde oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzeterek, "Fenerbahçe'de Los Galacticos gibiydik" ifadelerini kullandı.

Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
28.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:28

Manchester United'dan gelişi büyük olay olan Luis Nani kendisinin de yer aldığı 2015-16 yılındaki Fenerbahçe kadrosunu Real Madrid'e benzetti.

ABD'de Orlando City forması giyen Portekizli yıldız, MLS'in Instagram hesabından soruları yanıtlarken, Fenerbahçe ile ilgili bir soruya "Benimle birlikte Robin Van Persie ve Diego gibi iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz vardı. Türkiye Ligi için Los Galacticos gibiydik. Ancak Türkiye'de şampiyon olmak sadece maç kazanarak olmuyor" yanıtını verdi

Oynadığı bütün kulüpleri takip ettiğini belirten Nani, Fenerbahçe'nin başarılı olmasını çok istediğini sözlerine ekledi.

LiGDE DE KUPADA DA İKİNCİ OLDU

Fenerbahçe 2015-16 sezonunun başında şu an 33 yaşında olan Nani'yi 6 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerle 47 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu 12 gol atarken, 13 de asist yaptı. Fenerbahçe o sezonu, şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bitirirken, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a kaybetmişti.

FENERBAHÇE'DEN VALENCIA'YA GİTMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen Kanarya, Avrupa Ligi'nde ise 3. tura kadar çıkmış ancak çeyrek finali göremeden elenmişti. Sezon sonunda Valencia'nın 8.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemesiyle birlikte Nani takımdan ayrılmıştı.

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