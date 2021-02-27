Portekiz Ligi'nde gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler görev yapmaya başlayacak
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Portekiz Ligi'nde gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler görev yapmaya başlayacak

27.02.2021 14:32 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:55
Portekiz Ligi'nde gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler görev yapmaya başlayacak

Portekiz'de hakem eleştirilerinin ardından yabancı hakem sistemine geçiliyor. Gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler ligde görev yapmaya başlayacak. Federasyonun resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı." sözleri futbol kamuoyunda 'yabancı hakem' tartışmasını yeniden gündeme getirirken, Portekiz'den flaş bir hamle geldi.

Portekiz basınından A Bola, Portekiz Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki sezondan itibaren ligde yabancı hakemlerin maç yönetmesine onay vereceğini duyurdu.

TÜM ÇALIŞMALAR YAPILDI

Portekiz Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz aylardan itibaren bu konuda tüm çalışmalarını yaptığı belirtilirken, kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı vurgulandı.

Orta hakem, yardımcı hakem ve VAR hakemlerinin yabancı olabileceğiyle ilgili alınacak kararla birlikte Portekiz hakemlerinin de yurt dışında maç yönetmesine izin verileceği belirtildi.

Haber Yorumları (5)
EM: Bizde ne zaman olacak.
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214214: keşke türkiyede de olsa
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MAHATMA GANMADİ: Yabancı hakemin ismi maç gününe kadar çok gizli tutulmalı. Yoksa yabancı hakem de olsa şaibeler eksik olmaz.
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