Portekiz efsanesi Rui Costa: Ronaldo 40 yaşına kadar futbol oynar
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Portekiz efsanesi Rui Costa: Ronaldo 40 yaşına kadar futbol oynar

01.10.2020 20:17 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:27

Portekiz futbolunun efsanelerinden ve şu anda Benfica Sportif Direktörlük görevini yürüten Rui Costa, bir dönem milli takımda birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo'nun 40 yaşına kadar futbol oynayabileceğini söyledi.

Portekiz futbolunun efsanelerinden ve şu anda Benfica Sportif Direktörlük görevini yürüten Rui Costa, vatandaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Rui Costa, Ronaldo'nun 40 yaşına kadar futbol oynamaya devam edeceğini ve yüzyıllarca konuşulacağını düşünüyor.

"HARİKA OLMADIĞINDA ŞAŞIRIRIM"

Portekizli efsane açıklamasında; "Ronaldo muhteşem goller atamadığı zaman şaşıracağım. 300 sene sonra bile hala onun hakkında konuşuyor olacağız. Eşsiz performansıyla bu seviyesini farklı takımlarda ve milli takımında korumayı başardı." dedi.

48 yaşındaki Rui Costa açıklamalarının devamında; "Onu çok iyi tanıyorum. Sadece şampiyonluğu değil, en çok gol atan oyuncu olmayı da istiyor. Bana göre Ronaldo 40 yaşındayken de zirvede yer alıyor olacak" dedi.

Portekiz efsanesi Rui Costa: Ronaldo 40 yaşına kadar futbol oynar

EURO 2004'TE BİRLİKTE OYNADILAR

Cristiano Ronaldo ile Rui Costa, Portekiz'de düzenlenen 2004 Avrupa Şampiyonası'nda aynı kadroda yer almışlardı.

Portekiz efsanesi Rui Costa: Ronaldo 40 yaşına kadar futbol oynar
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