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Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor

Portekiz Futbol Federasyonu, 1. Futbol Ligi'nde kalan maçların oynanmasına 4 Haziran'da yeniden başlamasına karar verdi.

Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
12.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:52

Portekiz Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı 12 Mart'ta durdurulan 1. Futbol Ligi'nde kalan maçların oynanmasına 4 Haziran'da başlanmasının planlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 1. Futbol Ligi'nde 25. haftanın ilk maçının 4 Haziran'da oynanması için gerekli hazırlıkların sürdüğü, tüm statlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği ve futbol organizasyonu içinde olan herkese koronavirüs ile bağlantılı sağlık testlerinin yapıldığı belirtildi.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 12 Mart'a kadar oynanan 24 hafta sonunda 60 puanla Porto lider durumda bulunuyor.

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