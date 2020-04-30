POMEM sonuçları açıklandı! 26. dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı
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POMEM sonuçları açıklandı! 26. dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı. POMEM sonuçları binlerce polis adayı tarafından merak ediliyordu. Lisans ve ön lisans düzeyinde alımları yapıalcak 26. dönem POMEM sonuçları nasıl öğrenilir?

POMEM sonuçları açıklandı! 26. dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı
30.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:55

26. dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı! Lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın POMEM alımı yapacağını duyuran Polis Akademisi Başkanlığı, yedek sonuçlarını da internet adresi üzerinden ilan edecek. 26. dönem POMEM alımı haberimizde.

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçları 30 Nisan günü açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın personel alımı yapılacağını bildirmişti.

Diğer yandan Akdeminin resmi internet adresi üzerinden yedek listesine ilişkin sonuçlar da ilan edilecek.

26. dönem POMEM sonuçları sorgulama için tıklayın...

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı sayfasından (https://www.pa.edu.tr/) 26. Dönem POMEM sınav sonuçları seçeneğine tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama sayfasından öğrenilebilecek.

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