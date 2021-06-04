Polonya futbolunun bir numarası, Milli Takım'ın hocası Sousa'nın F.Bahçe ile görüştüğünü doğruladı
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Polonya futbolunun bir numarası, Milli Takım'ın hocası Sousa'nın F.Bahçe ile görüştüğünü doğruladı

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Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Boniek, Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa'nın Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı. Boniek, "Her iyi hoca ve futbolcuya teklifler vardır. Hocamız kendisini burada iyi hissediyor ve şu anda (Ertelenen) EURO 2020'ye odaklanmış durumda. Sousa ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de var. Bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum" dedi.

Emre Belözoğlu ile yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Portekizli teknik adam Paulo Sousa'nın adı da sarı-lacivertli kulüple anılıyor.

Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran ve EURO 2020'ye hazırlanan Paulo Sousa hakkında federasyondan açıklama geldi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek düzenlediği basın toplantısında Sousa hakkında çıkan haberlerin söylenti olmadığını söyledi.

"ANCELOTTİ DE REAL'E GİTTİ"

Basın toplantısında Boniek'e Paulo Sousa'nın Fenerbahçe ile anıldığı soruldu. Boniek açıklamasında, "Her iyi futbolcuya ve teknik adama teklifler vardır. Futbolda bunlar normaldir. Carlo Ancelotti'nin Everton ile sözleşmesi vardı ama Real Madrid'e gitti. Paulo Sousa hakkında birçok şey çıktı ve bunlar söylenti değil. Çeşitli kulüplerin onunla ilgilendiğini duydum. Ancak Sousa'nın burada bir sözleşmesi var ve kendini burada iyi hissediyor. Şu anda EURO 2020'ye odaklanmış durumda. Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Sousa ile ilgilenen kulüplerin arasında F.Bahçe de var" diye konuştu.

Teknik direktörlük kariyerinde Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Tianjin ve Bordeaux'nun ardından Polonya'yı devralan 50 yaşındaki Paulo Sousa futbolculuk döneminde Benfica, Juventus, Sporting, Dortmund ve Inter gibi takımların formasını giymişti.

Polonya futbolunun bir numarası, Milli Takım'ın hocası Sousa'nın F.Bahçe ile görüştüğünü doğruladı
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